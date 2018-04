ESCLUSIVA TMW - Bortolazzi su Wilkins: "Solare e che bel modo di calciare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ce l'ha fatta Ray Wilkins. L'ex centrocampista di Milan e Chelsea si è spento oggi all'età di sessantuno anni, dopo che un infarto lo aveva colpito nella settimana scorsa. "Avevo letto che stava male e questa notizia mi rattrista tanto", dice a Tuttomercatoweb.com Mario Bortolazzi che fu compagno del giocatore inglese in rossonero. "Era una persona veramente perbene e solare. Io ero un ragazzo di vent'anni e mi colpiva la sua professionalità anche in allenamento, sempre al massimo".

Come giocatore in che modo lo ricorda?

"Si caratterizzava per il suo modo di calciare. Era capace di grande rasoiate all'inglese e quando calciava colpiva il pallone di collo piede, per un tiro rasoterra. Era un moto perpetuo davanti alla difesa e faceva un gran coppia con Di Bartolomei. Adesso giocheranno insieme in cielo".

Lei che era così giovane ha tratto spunto anche da Wilkins?

"Mi piaceva il suo modo di calciare, così deciso. E in effetti è qualcosa che mi sono portato dietro nella mia carriera. A volte ho cercato di imitarlo, anche se poi ognuno ha le sue caratteristiche".