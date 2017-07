ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund-Aubameyang: avanti insieme, rinnovo pronto

© foto di Imago/Image Sport

Niente Milan per Pierre Aubameyang. L'attaccante ha deciso di restare al Borussia Dortmund, respingendo al mittente ogni offerta. Aubemayang rimane in Germania, a breve partirà anche la trattativa per rinnovo e adeguamento del contratto con il Borussia Dortmund, che lo valuta circa 60 milioni. Futuro ancora in Bundesliga, Aubameyang e il Borussia Dortmund vanno avanti insieme...