ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund, sempre più calda la pista Balotelli

Lucien Favre è stato chiaro, per il suo Borussia Dortmund. Per l'attacco, dopo che Michy Batshuayi può lasciare la Germania (è in prestito secco fino alla fine di giugno, dal Chelsea), ci sarà lo spazio per Mario Balotelli. Il tecnico, che ha avuto il nazionale italiano al Nizza, vuole rinforzare l'attacco con chi conosce già benissimo, visto che ha siglato 19 gol in Ligue 1, più 7 nelle varie altre competizioni della stagione. Più fredde, per ora, le piste Napoli e Roma.