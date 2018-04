ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund su Benkovic. Piace all'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Borussia Dortmund sta lavorando alacremente per sostituire Sokratis Papastathopoulous, difensore centrale in partenza dai gialloneri. Gli occhi sono puntati su Filip Benkovic, stopper della Dinamo Zagabria, uno dei migliori classe 1997 del pianeta. La valutazione è però molto alta, circa sui 20 milioni di euro, considerata però esagerata: la concorrenza è nutrita perché su Benkovic c'è anche l'Inter, parecchio interessata al giovane croato per costruire, con Skriniar, un reparto difensivo molto affidabile e longevo.