© foto di Lorenzo Marucci

Anche il Genoa riflette sulla posizione di Andreazzoli. Pesa il penultimo posto in classifica ma soprattutto la carenza di risultati dopo una partenza che pareva incoraggiante. "Cambiare l'allenatore sarebbe la cosa peggiore", dice a TMW Simone Braglia, ex portiere rossoblù. Si parla di Stefano Pioli ma lo stesso Braglia aggiunge: "Pur bravo che sia impiegherebbe un mese per prendere totalmente in mano la squadra. Credo che al di là del ko netto con la Lazio, il Genoa poi abbia sempre espresso un gioco. Ci sono stati episodi negativi come sabato scorso col Milan ma il calcio è anche questo. Se ci sono stati degli errori, li ha commessi la società da un punto di vista sportivo. Cambiare non avrebbe senso anche perché in un'azienda gli obiettivi li raggiungi con unità di intenti e omogeneità di idee".

E se poi davvero arrivasse Pioli cosa ne penserebbe?

"Fossi in lui rifiuterei perchè non c'è un programma. Nell'ultimo anno sono stati cambiati quattro allenatori e allora mi chiederei: come posso lavorare? Cosa poso programmare? Cosa posso dimostrare? Il cambio non è la soluzione e credo che Andreazzoli non sia inferiore a Pioli".