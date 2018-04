ESCLUSIVA TMW - Bressan: "Mia rovesciata più difficile di quella di CR7"

La straordinaria rovesciata di ieri di Cristiano Ronaldo richiama alla memoria altri simili gesti tecnici indimenticabili. Come quello di Mauro Bressan che con la Fiorentina, nella fase a gironi della Champions (stagione '99-2000) segnò con una splendida rovesciata dal limite dell'area contro il Barcellona. "Si tratta di due esecuzioni diverse - spiega l'ex viola a Tuttomercatoweb.com - per quel che riguarda la mia rovesciata il pallone arrivava dritto dall'alto mentre Ronaldo ha sfruttato la palla che arriva dalla fascia. Il suo gesto atletico è stato impressionante, è riuscito ad andare a prendere un pallone che era ad un'altezza di circa due metri e mezzo".

Ma qual è stata più difficile? La sua o quella di Ronaldo?

"A livello coordinativo la mia. Quando la palla ti arriva dall'alto e scende è più difficile da colpire. A livello atletico è più difficile quella di Ronaldo che però vede arrivare la palla e fa un gesto atletico eccezionale".

In questi casi è fondamentale l'istinto?

"Certo, però devi essere pronto ed avere dentro di te il gesto. Poi è chiaro ne riescono una su centomila....".

Si può provare spesso in allenamento?

"Io ho un'accademia che ho fondato da poco, la NFA. E' itinerante e vado nelle società a insegnare ai ragazzi le attività coordonative e come segnare in acrobazia. Se le insegni ai bambini poi magari è più facile che crescendo possano anche riuscire in certi gol non propriamente banali".