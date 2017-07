ESCLUSIVA TMW - Bruscolotti: "Berenguer? Per il Napoli non è affatto una perdita"

Da mesi era un grande obiettivo del Napoli ma Alex Berenguer è diventato oggi un giocatore del Torino. Tra la sorpresa generale e anche quella dei partenopei. Giuseppe Bruscolotti, autentica bandiera del Napoli, non è certo preoccupato. "Doveva venire - dice a Tuttomercatoweb.com - ma con tutto il rispetto per Berenguer non è certo una perdita. Magari ne arriva uno più forte. Poteva essere utile perché può ricoprire più ruoli ma non è un fenomeno. E' stata semplicemente un'operazione di mercato: ognuno va per la sua strada, le società cedono al miglior offerente".

Che mosse farà adesso il Napoli?

"Non c'è bisogno di molto, più che altro di qualche seconda linea. La squadra titolare credo che sarà la stessa".

Karnezis come possibile vice Reina come lo giudica?

"Le scelte sono legate a vari fattori. Credo che possa creare stimoli. E' giusto che nessuno si senta sicuro del posto. Va conquistato"