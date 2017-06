ESCLUSIVA TMW - Bucchi al Sassuolo, pres. Perugia: "Attendiamo un incontro"

© foto di Federico Gaetano

Mentre le notizie sulla fumata bianca fra il Sassuolo e Cristian Bucchi prendono piede da casa Perugia non arrivano aggiornamenti. I primi giungono per bocca del presidente Massimiliano Santopadre in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Confermo che il mister ci ha espresso la sua volontà di provare una nuova avventura - afferma il numero uno del Grifo - ma sentire parlare di accordo già firmato mi ha francamente spiazzato. Questo perché Bucchi con noi ha ancora un contratto in essere”.

Nessun colloquio in merito col Sassuolo?

“C’è stata una telefonata, ma nessun appuntamento o accordo”.

Bocchi in neroverde, dunque, rischia di saltare?

“A Bucchi ho detto che avrei cercato di accontentarlo in merito alla sua voglia di una nuova avventura e la mia disponibilità rimane, ma occorre un incontro fra le parti per trovare un accordo”.

Accordo che poi sbloccherebbe l’arrivo in Umbria di Federico Giunti.

“Non posso negare che il tecnico della Maceratese sia uno dei profili che stiamo valutando ma, come ho già detto, siamo ancora in attesa di una soluzione per Bucchi. Ad oggi è lui il nostro tecnico e non possiamo prendere impegni con altri allenatori”.