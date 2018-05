ESCLUSIVA TMW - Buffon-day, Di Chiara: "Quando gli prestai le scarpe..."

Tra i compagni di squadra di Buffon che hanno visto il suo debutto in serie A nel Parma c'era anche Alberto Di Chiara. E l'ex terzino racconta a Tuttomercatoweb.com, alcuni particolari di quell'esordio. "Dopo l'infortunio al ginocchio di Bucci, l'idea di Scala era quella di lanciare Buffon. Qualità ne aveva tante, ma noi dovevamo giocare uno scontro fondamentale in chiave scudetto contro il Milan a San Siro e ci chiedevamo se fosse davvero il caso. Insieme ai senatori di quel gruppo, Zoratto e Melli tra gli altri, dicemmo a Scala che c'era il rischio di bruciarlo e che magari era meglio per quell'occasione far giocare Nista. Scala però mandò in campo Buffon ed ebbe ragione perché Gigi fece delle parate eccezionali. E da quel momento in effetti prese il via la sua grande carriera".

Quali sono gli altri episodi che la legano a Buffon?

"Ricordo che in quel periodo ero uno dei pochi, insieme a Maldini, ad avere lo sponsor, la Nike, per le scarpe. Gigi, molto giovane, ancora non aveva la sponsorizzazione e allora fui io a fargli arrivare delle scarpe. Ne aveva già ovviamente di sua proprietà ma io gliele prestai. Non proprio le mie visto il numero di piede, ma un paio che mi ero fatto mandare. Con Gigi poi ho mantenuto poi un buon rapporto: io ero a fine carriera e l'anno successivo andai a giocare la mia ultima stagione al Perugia. Però tutte le volte che ci siamo rivisti è stato come se non fosse passato tanto tempo".