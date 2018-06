ESCLUSIVA TMW - Buskulic: "Croazia, in Russia come nel '98. Rebic rivelazione"

Continuano gli approfondimenti di TuttoMercatoWeb.com sulle Nazionali che prenderanno parte al prossimo Mondiale in Russia. A pochi giorni dall'esordio con la Nigeria, TMW si è fatto raccontare pregi e difetti della Croazia con un'intervista esclusiva al caporedattore della versione croata del portale Goal.com, Ante Buskulic.

Buskulic, la Croazia si prepara a sfidare Argentina, Nigeria e Islanda nel Gruppo D. Cosa si aspetta da questo Mondiale?

"È molto difficile fare un pronostico. Si tratta di un gruppo molto complicato, direi il più tosto di tutti. Sarebbe però un enorme fallimento per la Croazia non superare la fase a gironi. C'è infatti la convinzione che la nostra Nazionale possa essere un’outsider e ripercorrere le orme del Mondiale del 1998. Certo, se poi dovessimo pescare la Francia agli ottavi di finale...".

Qual è il punto di forza della Nazionale di Dalic?

"Ovviamento il centrocampo. Là in mezzo la Croazia vanta calciatori di classe mondiale come Modric, Rakitic, Kovacic, ma anche Badelj e Brozovic. Penso che la mediana croata sia una delle migliori a livello globale".

Un centrocampo con grande esperienza, oltre che qualità.

"Esatto. Questa è sicuramente un'arma in più per la Croazia. Quasi tutti i punti fermi del nostro scacchiere tattico, non solo i centrocampisti, hanno superato la soglia dei 30 anni. Modric, Rakitic, Mandzukic, Corluka e tanti altri ancora hanno infatti alle spalle un lungo percorso con club e Nazionale".

Insieme ai veterani, però, non mancano promesse di belle speranze o giocatori in cerca di riscatto. Secondo lei quale sarà la rivelazione croata in Russia?

"Su questo non ho dubbi e dico Ante Rebic. L'ex attaccante della Fiorentina è reduce da un'ottima stagione in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, sono convinto che possa fare un grandissimo Mondiale ed essere protagonista anche con la Croazia".