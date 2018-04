ESCLUSIVA TMW - Buso: "Scudetto, ora 50 e 50. Juve ieri rinunciataria"

© foto di Federico De Luca

Campionato apertissimo dopo la vittoria del Napoli ieri sulla Juventus. E si annuncia una settimana di grande attesa per le sfide dei bianconeri con l'Inter e dei partenopei con la Fiorentina. Renato Buso, ex viola ma anche napoletano e juventino, fa il punto della situazione. "Adesso le percentuali scudetto credo siano 50 e 50. Prima erano 70-30 - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma adesso c'è da considerare anche che la Juve, pur avendo un punto in più che comunque pesa, ha un calendario leggermente più difficile. Il successo di ieri del Napoli ha riaperto il campionato".

Il Napoli ha cercato di più la vittoria...

"Ha meritato, per il gioco che ha espresso e le occasioni che ha creato. Ha mostrato più voglia di vincere, ha pressato e messo in difficoltà gli avversari".

La Juve come l'ha vista?

"Mi è sembrata molto rinuciataria, voleva il pari e non ha attaccato. E alla fine è stata beffata. Forse quello col Crotone era stato un segnale preciso. E probabilmente la squadra avendo giocato spesso domenica mercoledì e domenica adesso ne paga un po' lo scotto con i primi caldi".

Fiorentina-Napoli come se l'aspetta?

"Per i partenopei sarà uno spartiacque. I viola possono essere un brutto avversario perché aspirano ancora all'Europa League. Ma il Napoli deve vincere".