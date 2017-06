ESCLUSIVA TMW - Buyo: "Donnarumma è il futuro, ma il Real non aspetta nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Donnarumma ha scelto di non rinnovare il suo contratto col Milan. La notizia arrivata una manciata di minuti fa è di quelle che scottano. "La decisione è definitiva, ma noi andiamo avanti", ha dichiarato il dg rossonero Marco Fassone riguardo al futuro del portiere classe '99, che adesso vanta un'offerta da sei milioni a stagione più bonus da parte del Real Madrid. Per saperne di più sulla vicenda e sapere come si vive in casa merengue il possibile arrivo di Donnarumma, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva lo storico ex portiere del Real Madrid Francisco "Paco" Buyo.

Buyo, Donnarumma non rinnova col Milan e si avvicina al Real Madrid: cosa ne pensa?

"Se confermata, sarebbe sicuramente una gran bella notizia per il Real. Donnarumma è ancora giovane, ma ha già fatto intravedere qualità straordinarie".

Da ex portiere cosa l'ha colpita di più del classe '99 del Milan?

"La sua maturità. Donnarumma ha già esordito in Nazionale maggiore ed è un punto fermo di un club importante come il Milan. Il ragazzo avrà un futuro fantastico, le sue doti tecniche e fisiche parlano da sole".

Il futuro sarà roseo, ma Donnarumma è già pronto per vestire una maglia come quella del Real Madrid?

"Donnarumma sarebbe un ottimo acquisto, ma è vero che il Real non può permettersi di aspettare nessuno. In un club come questo non c'è memoria e ci sono invece pressioni enormi, il salto insomma sarebbe molto impegnativo. E Donnarumma dovrebbe giocarsi poi il posto con un portiere di caratura internazionale come Keylor Navas".