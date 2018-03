ESCLUSIVA TMW - Cabrini: "Juve, ora in Champions serve più convinzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ora serve metterci qualcosa in più". Antonio Cabrini, storico ex juventino, più che soffermarsi sull'elevata qualità del Real Madrid, preferisce sottolineare come i bianconeri adesso dovranno salire un altro, forse l'ultimo, gradino. Soprattutto in Champions. E l'esame Real può arrivare al momento decisivo. "Per quanto riguarda l'avversario, il Real, credo che a questo punto uno valga l'altro. E' una squadra, quella spagnola, che ormai è ben nota a tutti. Credo - spiega a Tuttomercatoweb.com - che l'importante sia arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni possibili".

Che cosa servirà alla Juve?

"In Champions ora dovrà metterci qualcosa in più. Sta bene, fa vedere di essere in salute però deve continuare a crescere ancora anche perché va detto che sulla tua strada non trovi sempre il Tottenham. Deve metterci qualcosa in più a livello di mentalità e di convinzione, più che di gioco".

Il campionato nel frattempo è quasi chiuso?

"No, è ancora lungo e aperto nonostante i quattro punti di vantaggio dei bianconeri. Nelle prossime quattro gare si vedrà la differenza tra le due squadre. Se i punti di vantaggio saranno due-tre resta aperto anche perché basta sbagliare una partita per rimettere tutto in discussione".