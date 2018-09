ESCLUSIVA TMW - Cagliari, ag. Joao Pedro: "6 mesi difficili, ora non si ferma più"

Ritorno al gol, sorriso ritrovato. Joao Pedro torna in campo e prende per mano il Cagliari, presentandosi dopo sei mesi con un gol al Milan e tanta voglia di continuare a sorridere. “Dopo sei mesi di sofferenza ieri è arrivata una grande gioia. Un grande rientro. Sei mesi senza poter fare neanche un’amichevole sono stati difficili. Rientrare a casa, con lo stadio pieno e fare gol è stata una soddisfazione grandissima”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Marco Piccioli.

La squalifica per doping, immagino, il momento più difficile di questi mesi.

“Si, sicuramente il momento più difficile è stato quando abbiamo appreso la notizia. Ma c’è sempre stata grande serenità perché consapevoli che il ragazzo non aveva fatto nulla (la squalifica era arrivata per aver assunto un diuretico, ndr). A mio avviso i sei mesi sono stati anche troppi, perché non aveva fatto niente. Ha pagato la negligenza di non aver comunicato delle cose. Sono stati sei mesi difficili, non giocare per un calciatore è brutto”.

Il rientro però è stato in grande stile. E se il buongiorno si vede dal mattino...

“Questi mesi lo hanno caricato ulteriormente per iniziare la stagione da protagonista. Si, se il buongiorno si vede dal mattino siamo partiti con il piede giusto”.

Cosa vi siete detti, ieri, dopo la partita?

“Sono a Cagliari. Ieri siamo stati a cena, ovviamente era felice. Segnare è stata una grandissima gioia. È partito col piede giusto, è carico e ha tanta voglia di riscatto. E non vuole più fermarsi...”.