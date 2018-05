ESCLUSIVA TMW - Cagliari, Pinna tra rinnovo e mercato

© foto di Sandro Giordano

Sirene dalla B per Simone Pinna. Il difensore di proprietà del Cagliari andrà in scadenza nel 2020, a breve possibile che si cominci a parlare del prolungamento del contratto. Intanto arrivano apprezzamenti dalla Serie B: ci pensano Livorno e Spezia per la prossima stagione. E sullo sfondo il Cittadella. Tra rinnovo e mercato, il Cagliari osserva...