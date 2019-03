Per Tuttomercatoweb.com la percentuale di conferma di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria è del 70%. Di sicuro se la sta meritando perché dopo un periodo in cui, un mese e mezzo fa, la squadra sembrava essersi un po' smarrita adesso è riemersa con forza puntando ad un posto in Europa League. "Il campo non mente e in questi tre anni Giampaolo ha saputo gestire situazioni difficili, considerato che molti giocatori sono stati ceduti ma lui poi ha sempre saputo fare risultato. Questa è la realtà", dice a Tuttomercatoweb.com Luigi Cagni, ex tecnico blucerchiato.

Giampaolo insomma si è già meritato la conferma?

"Leggo e sento le voci sul suo conto e pare nel mirino della Roma. Giampaolo ha ancora un contratto con la Samp che peraltro a breve potrebbe anche essere ceduta. La situazione è in divenire"

Lei che farebbe al posto di Giampaolo?

"Difficile dirlo se non si è dentro la questione. Se avesse l'opportunità di andare in una big non credo ci sarebbero grandi problemi. Giampaolo ha un bel rapporto col club e non credo che gli chiuderebbero le porte. In fondo sarebbe il momento giusto per provare ad andare in una big. E' esperto ed è cresciuto".

Qual è l'ultimo gradino che deve salire?

"Dovrebbe essere meno integralista dal punto di vista tattico".