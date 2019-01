ESCLUSIVA TMW - Caleca: "Lozano esterno che cerca il gol. Occhio a Pizarro"

© foto di Pietro Mazzara

Lozano, Herrera e non solo loro. I giocatori messicani, per forza e talento, sono nel mirino di vari club italiani. E noi abbiamo allora fatto una chiacchierata con Manfredi Caleca, agente e grande conoscitore del calcio messicano (vive proprio in Messico). Si parte da Lozano, l'esterno del PSV che è da tempo nel mirino del Napoli: "E' da molto nella nazionale del Messico - dice a Tuttomercatoweb.com - è un esterno che gioca a sinistra al quale piace poi andare verso il centro per liberare il suo gran tiro. E' forte nell'uno contro uno e ha questa particolarità di fintare di andare sull'esterno per poi convergere al centro. Credo che Lozano potesse esser preso da una big anche prima: il Pachuca lo ha ceduto agli olandesi per 14 milioni di dollari tenendosi una percentuale. Restando sulle sue caratteristiche, non è un assist man, non fa tanti cross: è un calciatore che cerca il gol. E' un esterno aggressivo, punta l'uomo e vuole il gol. Mentalmente è serio e non dà problemi".

Parliamo anche di Herrera, obiettivo della Roma e non solo.

"E' capitano del Porto da tanto tempo. Ormai lo conoscono tutti. E' un vecchio numero otto, con un gran tiro. Ha visione di gioco, un regista nato. Ha una struttura internazionale"

Adesso su chi scommette tra i messicani?

"Lainez, diciottenne attaccante è stato appena acquistato dal Betis Siviglia per 14 milioni. Ma un gran bel giocatore è anche Rodolfo Pizarro: ha caratteristiche alla Kaka. Prende palla a centrocampo e sa come gestirla. Dovrebbe già giocare in Europa".