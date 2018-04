ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio, che personalità. Luis Alberto uomo in più"

La Lazio resta agganciatissima alla corsa Champions. La vittoria di ieri contro la Fiorentina (in mezzo a mille polemiche arbitrali) consente ai biancocelesti di essere ancora al terzo posto, insieme alla Roma. "Ieri la Lazio ha dimostrato grande personalità in una giornata poco fortunata per gli arbitri e il Var", dice a Tuttomercatoweb.com Ernesto Calisti, ex difensore laziale (e anche viola). "Ci sono stati tanti errori ma la squadra ha avuto la forza di crederci e ha ottenuto una vittoria meritata. Era un crocevia importante in vista della Champions".

Inzaghi ha anche rischiato mandando in campo nel primo tempo Anderson al posto di De Vrji...

"E' stata una scelta giusta, era inutile avere un difensore in più in parità numerica. La Lazio ha offerto qualità e avuto velocità. Giusto rischiare. Fisicamente tra l'altro la Lazio sta bene. Altro che squadra spenta come diceva qualcuno dopo l'eliminazione dall'Europa League".

Luis Alberto è uno dei grandi simboli della lazio di quest'anno...

"Ha tanta qualità. Sa rallentare e accelerare e ha una gran visione di gioco. E' l'uomo in più in questa annata. E poi c'è pure un gran Leiva, altro punto di forza. La Lazio poteva anche avere qualche punto in più visti i torti arbitrali. Bravi Inzaghi, il gruppo di giocatori e la società".

In chiave Champions il calendario della Lazio è il più difficile rispetto a Roma e Inter?

"Credo che quella di ieri fosse la gara più difficile. Ora si ha comunque la possibilità di preparare le partite durante la settimana. E Roma e Inter devono incontrare pure squadre in lotta per la salvezza".

Da ex viola come le è sembrata la Fiorentina?

"Me la aspettavo così battagliera. Meriti a Pioli che ha fatto un gran lavoro anche dopo la morte di Astori. I viola hanno giocatori di qualità e anche ieri ho visto un'ottima squadra".