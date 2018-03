ESCLUSIVA TMW - Calleri su Barreto: "Grande sforzo del Doria"

Edgar Barreto e la Sampdoria. Avanti insieme. E' arrivato nel primo pomeriggio di oggi il comunicato ufficiale del nuovo accordo tra il centrocampista paraguaiano e la società blucerchiata, firma che Tuttomercatoweb.com commenta con l'intermediario Riccardo Calleri. "La società di Ferrero ha fatto uno sforzo accontentando il giocatore ed Edgar non ha esitato: si merita alla grande questo rinnovo".

Una stagione di spessore e qualità, a trentaquattro anni è una seconda giovinezza per lui.

"E' un riconoscimento importante, era tanto che la trattativa andava avanti e tutte le parti sono felici dell'esito. E' sempre stato entusiasta di rimanere: gli sono arrivate delle offerte ma il club voleva che restasse. E anche Edgar. Andava partorito questo rinnovo e finalmente ci siamo".

Anche Giampaolo è stato un fattore.

"Si trova benissimo col mister, è un ragazzo che lavora tanto e non c'è dubbio che ci sia feeling con Giampaolo".

Restare con un obiettivo: il ritorno in Europa.

"Se la giocano: la concorrenza è forte ma le chance ci sono".