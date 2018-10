ESCLUSIVA TMW - Calori: “Napoli, che crescita. Io pronto a rientrare”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Udinese-Napoli? Tecnicamente non c’è confronto, gli azzurri sono superiori. Poi nella singola partita tutto può succedere...”. Cosi a TuttoMercatoWeb Alessandro Calori gioca in anticipo la partita di questa sera. “Rispetto all’anno scorso la partenza dell’Udinese - continua Calori - è stata migliore, mi sembra che la squadra abbia una buona organizzazione difensiva. Mi aspetto che la squadra possa disputare un buon campionato. L’Udinese ha calciatori che come potenzialità non hanno ancora espresso il massimo, quello che potrà succedere tra sei mesi non si sa... Velázquez non pratica un gioco spagnolo, cura molto la fase di non possesso. Ancelotti? Ha spostato Insigne davanti alla porta e abbassato Hamsik come play, poi fa ruotare tanti calciatori. Da Mazzarri in poi il

Napoli è la squadra che ha avuto la maggiore evoluzione. Ancelotti sta facendo prendere maggiore consapevolezza alla squadra, ha tutto per trasmettere una mentalità vincente”.

L’ex allenatore del Trapani chiude parlando del suo futuro. “Sono andato in giro a vedere tante partite. Mi voglio aggiornare come tutti, ho voglia di rientrare. Spero - conclude - di tornare presto perché è la voglia è tanta”.