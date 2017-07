ESCLUSIVA TMW - Campagnolo: “Roma può partire bene. Lotterà per lo scudetto”

© foto di Federico De Luca

Esordio a Bergamo contro l'Atalanta, poi l'Inter dell'ex tecnico giallorosso Luciano Spalletti. Inizierà con queste gare il campionato della Roma, che riparte da Eusebio Di Francesco in panchina. Chi ha militato tra le file dei giallorossi, insieme all'attuale allenatore, è Andrea Campagnolo. L'ex portiere, ora inserito nei quadri tecnici delle giovanili del Cittadella, attraverso Tuttomercatoweb.com ha detto: “La stagione inizia in modo piuttosto difficile, andare a Bergamo per sfidare una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo non sarà semplice. Come non sarà facile superare l'Inter di Spalletti, anche se la Roma ha le qualità per lottare per lo scudetto anche quest'anno”.

Alla settima giornata c'è il Milan, una settimana dopo ci sarà la sfida al Napoli. “Saranno due gare complesse, anche se credo che Roma, Juventus e Napoli siano ancora le squadre più accreditate per il tricolore. I rossoneri mi incuriosiscono, ma Montella dovrà lavorare ancora tanto”.

Intanto il derby contro la Lazio arriva alla tredicesima giornata, nel penultimo turno c'è invece la sfida con la Juventus. “Il derby è sempre il derby, anche se spero che la Roma riesca a fare bene questa stagione. Certamente sono gare particolari, io faccio il tifo per i giallorossi. Contro la Juventus potrebbe essere la sfida decisiva per lo scudetto, ma la Roma deve migliorare il rendimento contro le piccole. Conosco benissimo Di Francesco, mio ex compagno di squadra. Al Sassuolo ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, alla Roma può consacrarsi vincendo qualcosa di importante”.

Questo l'intero calendario della Roma per la stagione 2017-18:

1a giornata - Atalanta-ROMA (20/08/2017 - 06/01/2018)

2a giornata - ROMA-Inter (27/08/2017 - 21/01/2018)

3a giornata - Sampdoria-ROMA (10/09/2017 - 28/01/2018)

4a giornata - ROMA-Hellas Verona (17/09/2017 - 04/02/2018)

5a giornata - Benevento-ROMA (20/09/2017 - 11/02/2018)

6a giornata - ROMA-Udinese (24/09/2017 - 18/02/2018)

7a giornata - Milan-ROMA (01/10/2017 - 25/02/2018)

8a giornata - ROMA-Napoli (15/10/2017 - 04/03/2018)

9a giornata - Torino-ROMA (22/10/2017 - 11/03/2018)

10a giornata - ROMA-Crotone (25/10/2017 - 18/03/2018)

11a giornata - ROMA-Bologna (29/10/2017 - 31/03/2018)

12a giornata - Fiorentina-ROMA (05/11/2017 - 08/04/2018)

13a giornata - ROMA-Lazio (19/11/2017 - 15/04/2018)

14a giornata - Genoa-ROMA (26/11/2017 - 18/04/2018)

15a giornata - ROMA-Spal (03/12/2017 - 22/04/2018)

16a giornata - Chievo-ROMA (10/12/2017 - 29/04/2018)

17a giornata - ROMA-Cagliari (17/12/2017 - 06/05/2018)

18a giornata - Juventus-ROMA (23/12/2017 - 13/05/2018)

19a giornata - ROMA-Sassuolo (30/12/2017 - 20/05/2018)