ESCLUSIVA TMW - Campagnolo: "Cagliari, ora la vittoria. Roma, fiducia a DiFra"

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari ospita la Sampdoria questa sera, in occasione del sesto turno di Serie A. L'ex portiere dei sardi, Andrea Campagnolo, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com ha anticipato i temi della sfida. "Il Cagliari ha sempre fatto bene in casa, anche se quest'anno manca ancora la vittoria. L'anno scorso - ha detto l'attuale preparatore dei portieri delle giovanili del Cittadella - la Juventus ha faticato, poche settimane fa il Milan non è riuscito a vincere. Bisogna dare il giusto tempo a Maran per permettergli di costruire una squadra solida, di fronte ci sarà una formazione allenata molto bene da un tecnico che conosco benissimo", ha detto Campagnolo che ha poi parlato della squadra di Marco Giampaolo: "Conosco il mister doriano, abbiamo lavorato insieme a Catania e posso dire che cura alla perfezione l'aspetto difensivo. La Sampdoria sta facendo bene in questa prima parte di campionato, certamente sarà una gara equilibrata che può essere decisa da un particolare. Il Cagliari, però, ha tutte le carte per conquistare la salvezza".

Nella sua carriera ha militato anche nella Roma, proprio nel periodo in cui Eusebio Di Francesco ha giocato con i colori giallorossi. Ora a Trigoria non si vive un bel momento. "Credo che la Società debba dare totale fiducia al tecnico. Di Francesco è un tecnico preparato, ha già mostrato le sue qualità nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione. Col Bologna è arrivata una sconfitta inattesa, è vero, ma credo che la squadra capitolina abbia creato almeno dieci occasioni da rete. Capita un momento in cui si crea tanto senza segnare, mentre gli avversari riescono a fare due gol con tre ripartenze. Certamente la gara dell'Olimpico di questa sera contro il Frosinone rappresenta una partita da vincere a ogni costo".