ESCLUSIVA TMW - Cañizares: "Valencia, euforia e qualità. Ma la Juve è favorita"

Dici Valencia e non puoi non pensare a Santiago Cañizares. Tra i portieri più amati dalle parti del Mestalla e non solo, Cañete in dieci anni coi murciélagos ha vinto d'altronde due campionati, due Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, una Coppa e una Supercoppa UEFA. Chi, dunque, meglio di lui per presentare nel dettaglio la squadra di Marcelino García Toral? TuttoMercatoWeb.com lo ha raggiunto in esclusiva in Spagna a poche ore da Valencia-Juventus, primo big match del Gruppo H di Champions League.

Cañizares, il Valencia ritrova la Champions dopo tre anni. Che atmosfera si deve aspettare la Juve stasera?

"Il Valencia e i suoi tifosi hanno naturalmente grandissimo entusiasmo. La Champions mancava da tanto tempo e sono sicuro che i murciélagos avranno quindi uno stimolo in più per mostrare di essere all'altezza dei migliori club d'Europa. Vengono da una stagione all'insegna della continuità e possono ambire, a mio giudizio, a passare la fase a gironi".

Cesare Prandelli, reduce da una breve parentesi al Valencia nel 2016, ha dichiarato che la vera anti-Juventus nel Gruppo H sarà proprio la squadra di Marcelino. Ancora di più del Manchester United. È d'accordo?

"È vero che i Red Devils non stanno vivendo il loro momento migliore, ma non dimentichiamoci che Mourinho allena una formazione di top player di livello internazionale. Come ho detto prima, però, il clima di euforia che si respira intorno al Mestalla sarà un'autentica arma in più per il Valencia. Spingerà Rodrigo e compagni a dare il 100% in ogni incontro".

A partire dal gran debutto di stasera contro la Juventus. Quante possibilità hanno i bianconeri di tornare in Italia con tre punti?

"La Juve in generale parte sicuramente favorita, ma il Valencia giocherà a viso aperto e sarà pronto a sfruttare al meglio ogni occasione che i bianconeri gli concederanno. In Champions nessun risultato è già scritto, tutte le gare sono complicate e mi aspetto dunque un bello spettacolo".

Quali sono i principali punti di forza dei ches?

"Centrocampo e attacco, assolutamente. Marcelino ha tanti buoni calciatori in mediana, per non parlare del suo grande parco attaccanti. Là davanti ci sono Rodrigo, Guedes, Batshuayi, Gameiro, Cheryshev e Santi Mina. Tanta, tantissima qualità in entrambi i reparti".

Tra i pali troviamo invece una vecchia conoscenza della Juventus: Norberto Neto. Da ex portiere come giudica il rendimento del brasiliano a Valencia?

"Neto si è dimostrato senza dubbio all'altezza. Lo scorso anno ha fatto un campionato positivo e le sue capacità sono note a tutti. Quella contro la Juve sarà una partita speciale per lui".

Lo aspetta il crash test contro Cristiano Ronaldo, campione che lei conosce bene visto anche il suo passato al Real Madrid (1994-1998). In Italia, intanto, l'astinenza iniziale di CR7 aveva già fatto discutere...

"Cristiano Ronaldo trionferà pure alla Juve, statene certi. Anche l'anno scorso il suo avvio col Real Madrid non ha regalato gol ed emozioni, poi però sappiamo tutti com'è andata a finire. Sono straconvinto che il vero CR7 verrà fuori proprio nel momento in cui la Juve avrà bisogno di lui, ovvero nelle partite che contano".