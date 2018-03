ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Sabatini, nessuna sorpresa. Inter punta su Massara"

© foto di Federico De Luca

Una notizia, quella dell'addio di Walter Sabatini al gruppo Suning, che è iniziata a circolare nella giornata di ieri e che ha trovato questa mattina la sua ufficialità. Per commentare la vicenda, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva l'agente Fifa Dario Canovi: "Una decisione che non mi sorprende, onestamente. Quello di Sabatini era una 'duplicazione' di un incarico già esistente. Ausilio e Sabatini sono du epersone intelligenti e responsabili, lavorare così a stretto contatto era complicato".

Fra i motivi dietro all'addio, c'è quello di una presunta mancanza di autonomia sul mercato...

"E' vero, il suo spazio di manovra sul mercato era oggettivamente limitato e sabatini è sempre stato abituato a lavorare in assoluta autonomia. E' sempre stato il suo pregio ed il suo difetto, ma in passato ha sempre fatto bene proprio per questo motivo. E anche dalla Roma se ne andò perché la sua autonomia decisionale iniziava a venire meno".

Come ripartire, adesso, dalla parte dell'Inter? Avanti solo con Ausilio o meglio cercare una figura che possa sostituire Sabatini?

"Io credo che l'Inter, proprio tramite Sabatini e Ausilio, abbia fatto un ottimo acquisto come Massara. Ecco, secondo me lui ppotrebbe fare quello che faceva Sabatini per il gruppo Suning lasciando a Ausilio la direzione sportiva dell'Inter".