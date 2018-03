ESCLUSIVA TMW - Canuti: "Inter malata. Così la Champions è complicata"

Nazzareno Canuti, ex fra le altre dell'Inter, ha parlato a TuttoMercatoWeb del pareggio di ieri sera contro il Napoli: "Ho visto un'Inter non brillante, secondo me la squadra nerazzurra è ancora malata", il suo pensiero.

Cosa è mancato ieri sera?

"A tratti ho visto un'Inter che sembrava giocasse in 8 o in 9. Perisic non pervenuto, Candreva ha fatto poco dall'altra parte. E pure i terzini, D'Ambrosio in primis, non hanno spinto, sono rimasti sempre troppo bloccati. Così è complicato creare occasioni".

Quali le principali carenze nerazzurre, a livello generale?

"Non c'è gioco e manca qualità, proprio come dice Spalletti. La squadra fatica a trovare la via della rete, costruendo azioni pericolose spesso e volentieri solo dai calci da fermo. Secondo me la partita di ieri ha dato anche un'altra sentenza...".

Prego.

"Che lo Scudetto per il Napoli è sempre più difficile".

E la Champions per l'Inter?

"E' molto complicata da raggiungere, soprattutto se la squadra continuerà a giocare con questo ritmo e ad ottenere certi risultati. Non so come potrà migliorare Spalletti, se parla di mancanza di qualità c'è da credergli visto che vede i suoi giocatori tutti i giorni...".