ESCLUSIVA TMW - Carbone: "Belotti può diventare la bandiera del Torino"

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore del Torino Benny Carbone ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell'inaugurazione del nuovo Filadelfia soffermandosi poi sulla stagione e sul futuro dei granata: “È stata una giornata fantastica, straordinaria, mi è sembrato di tornare indietro con gli anni e di respirare quell'aria gloriosa di quando per la prima volta misi i piedi in quel campo. Ho rivisto tanti miei ex compagni, tanti allenatori fra cui Mondonico con cui ho giocato in Serie A. Un passato da brividi. Tornare al Filadelfia è come tornare a casa. È stata un'emozione unica perché sono cresciuto lì come uomo e calciatore e quegli anni sono stati una tappa fondamentale della mia carriera. Quello stadio è davvero la casa di tutti coloro che amano il Toro”.

Come valuta la stagione che sta per concludersi?

“La stagione ha avuto alti e bassi, ma resta positiva. Sembrava sempre che si dovesse spiccare il volo, mentre ha dovuto lottare per rialzarsi. Ma il Toro ha un carattere determinato come quello del suo mister. Sinisa ha ha dato quella passione e quel cuore che è tipico dei granata”.

Come vede la prossima stagione?

“Per la prossima stagione se non cercano di prendere Benny Carbone come allenatore allora va bene Mihajlovic (ride NdR). Scherzi a parte lui è l'allenatore giusto per il Torino. Si riparte da lui e da rinforzi mirati concordati con la dirigenza. Credo che le idee siano già chiare”.

Cosa pensa di Belotti? E secondo lei farebbe bene ad andare in una big?

“Belotti è un giocatore che è cresciuto esponenzialmente. È stato l'anno della sua consacrazione ed è normale che tutti i grandi club lo cerchino. Sta a lui decidere se diventare una bandiera di un club glorioso come il Torino o essere un giocatore forte, ma sempre un giocatore qualsiasi, in un altro club”.