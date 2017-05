ESCLUSIVA TMW - Carbone: "Juve da Triplete. Il derby è una partita a sé"

Fonte: Raffaella Bon

Benny Carbone, ex attaccante del Torino, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in vista del derby di sabato tra i granata e i bianconeri: "Il derby è una storia particolare, una gara a sé, unica. Non c'entra niente con lo Scudetto o con la Champions: è come una finale. Si sente dalla gente, dall'aria che si respira durante la settimana anche in città e poi quello straordinario Vecchio Cuore Granata è da brividi".

Il ricordo più bello?

"Quello del primo derby che ho giocato contro la Juve e una incredibile prima pagina di Tuttosport dove capeggiavano le foto di Baggio e Carbone, dei due numeri 10. Con un grande titolo che recitava così: 'Potere alla fantasia'. Era la stagione '93/'94 e per me che sono stato figlio del Filadelfia giocare un derby con la maglia del Torino da adulto è qualcosa che rimarrà per sempre scolpita nel mio cuore".

La Juve può vincere tutto?

"Sì, credo che abbiano tutto per vincere il Triplete: fase difensiva straordinaria, sono insuperabili, non prendono mai gol. Davanti sono eccezionali e poi il valore aggiunto è sicuramente l'allenatore, Allegri che è un uomo straordinario che sa gestire benissimo il suo gruppo e che sa leggere benissimo le partite. Potrebbe essere proprio la Juventus da record questa".

Chi saranno i protagonisti del derby?

"Per il Toro dico Belotti e Ljajic che stanno facendo un gran campionato. Per la Juve, che dire? Hanno un organico di campioni, dico la squadra".

Cosa pensa di Mihajlovic?

"Sinisa mi piace molto. È uno che non scende mai a compromessi. Per questo puo risultare anche antipatico, ma lui va avanti per la sua strada e i fatti poi gli danno ragione. Il gruppo lo segue e credo abbia trasferito la sua mentalità alla squadra".