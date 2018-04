ESCLUSIVA TMW - Carpanesi: "Napoli e Juve a parte, pure il Milan nella corsa CL"

Fonte: Mattia Verdorale

Sergio Carpanesi, ex centrocampista di Roma, Fiorentina e Sampdoria ha affrontato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com vari temi del campionato italiano. Queste le sue parole:

Come valuta la sconfitta dei giallorossi con il Barcellona?

"A Barcellona ha giocato una partita di buon livello ed è stata penalizzata da alcuni episodi. E' una sconfitta che ci puo' stare anche perchè il divario tra campionato spagnolo e campionato italiano sotto alcuni punti di vista è gigante. Lo abbiamo visto anche nella sfida tra Juve e Real dove anche lì ha avuto la meglio la squadra di Madrid".

Sulla lotta tra Juve e Napoli che dice?

"Ormai fanno un campionato a sè. L'unica differenza tra le due è che la Juve ha un organico più complesso e ha ricambi che sono dei titolari. Il Napoli in questo deve ancora migliorare e a parte quelle due tre riserve poi gioca sempre con gli stessi undici".

Come la vede la lotta alla Champions?

"Se la lottano Lazio, Inter e Roma e ci metterei anche il Milan. Nel derby sicuramente ha meritato di più l'Inter che sembra essersi ripresa da quella crisi che ha avuto poco tempo fa. Il Milan avrebbe dovuto vincere il derby per riacciuffare e vedere concretamente la zona Champions. A giudicare da come è andato il derby direi che il pareggio sta stretto all'Inter che ha avuto molte più occasioni rispetto ai rossoneri".

E la corsa all'EL?

"Se la giocano Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. Sono squadre che hanno un potenziale diverso. L'Atalanta esprime un buon calcio e anche bello da vedere ma manca qualcosa quando deve finalizzare quello che costruisce. Ha buoni giocatori là davanti come Gomez e Ilicic ma le manca qualcuno che finalizzi. La Sampdoria ha avuto un calo non prevedibile dopo aver disputato una grande prima parte di stagione. Delle tre la Fiorentina è quella che ha il calendario secondo me più difficile visto che deve affrontare la Roma, il Milan, il Napoli e la Lazio".