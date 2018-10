ESCLUSIVA TMW - Cauet: "Inter, per Icardi sfida con Higuain. Barella da top club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha vestito la maglia dell'Inter dal 1997 al 2001, sfidando il Milan in più occasioni. In vista del derby di domenica, l'ex centrocampista nerazzurro Benoît Cauet ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com analizzando gli aspetti della sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Gennaro Gattuso. "Sono due squadre che arrivano bene all'appuntamento, l'Inter ha faticato a inizio stagione e dopo la prima vittoria in Champions League s'è rilanciata. Anche il Milan ha avuto difficoltà iniziali, poi ha saputo reagire. Sarà una gara combattuta, questo è fuori discussione", le parole dell'ex calciatore che si occupa di scouting del club nerazzurro.

Chi può essere decisivo tra Higuain e Dybala nella sfida di domenica sera? "Sono due punte molto forti, da grande squadra. Alle loro spalle dovranno essere bravi i compagni a metterli in grado di fare gol, ma sono due attaccanti di grandissimo livello. Per loro - ha proseguito - il derby sarà una sfida nella sfida".

In chiave mercato, per l'Inter, si parla molto di Barella. Per i nerazzurri, può essere l'inserimento che serve a gennaio? "E' un ottimo centrocampista, di lui si parla da un anno ormai. Anche in Nazionale ha mostrato personalità, è seguito da tanti club europei e questo testimonia la sua bravura. Può crescere tanto a Cagliari ma anche altrove, può fare molto bene da qui in futuro".

Cauet è invece nei quadri delle giovanili nerazzurre. "Esattamente, ho cercato una squadra da allenare durante l'ultima estate ma non ho trovato ciò che cercavo. Per questo sono tornato a fare scouting per l'Inter, l'ho fatto in passato e sono tornato a farlo senza problemi. Ho il desiderio di mettermi alla prova allenando una prima squadra, nel frattempo continuo a fare il mio lavoro con grande professionalità".