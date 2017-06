ESCLUSIVA TMW - Cerci-Atletico: verso la rescissione. Due in A e il Las Palmas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul fronte Alessio Cerci, raccolte in anteprima da Tuttomercatoweb.com. Secondo la nostra redazione, questa settimana dovrebbe andare in scena la rescissione consensuale dell'esterno con l'Atletico Madrid. Tante le ipotesi al vaglio per l'ex Torino e Fiorentina. In Spagna, sondaggio da parte del Las Palmas, in Italia ci sarebbero proprio i granata oltre che il Bologna a cui è stato vicino in passato.