© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un ritorno di fiamma, una possibilità che torna di moda e potrebbe diventare concreta. Il Bologna pensa ad Alessio Cerci per la stagione che verrà. Apprezzamenti da parte del club rossoblu, situazione in evoluzione. Il primo passo sarà trovare l'intesa con l'Atletico Madrid per la risoluzione del contratto, un passaggio non del tutto facile e scontato. Il Bologna ci prova, Cerci torna nel mirino. E sullo sfondo sempre la Lazio...