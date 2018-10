ESCLUSIVA TMW - Čermák: "Plzen, tanta esperienza. Forse troppa per l'Europa"

© foto di Federico Gaetano

Due anni dopo, il Viktoria Plzen si ripresenta all'Olimpico per affrontare la Roma. E come allora lo fa da campione in carica della Repubblica Ceca. E stasera la squadra di Pavel Vrba arriva da capolista, se pur in coabitazione con lo Slavia Praga, del campionato. Un avversario da non sottovalutare, esperto e col centravanti della Nazionale. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il giornalista di MF DNES, David Cermak, ci presenta gli avversari dei giallorossi:

David Čermák, credi che la Roma questa sera possa essere messa in difficoltà dal Plzen?

"Non credo. Il Viktoria Plzen è una squadra molto buona in patria, ma la Champions è un'altra cosa. Ci sono diversi giocatori di 34-35 anni, la cui esperienza fa la differenza nel campionato ceco mentre in Europa emerge l'altra faccia della medaglia, ovvero una peggior freschezza atletica".

Che stile di gioco adotta la squadra?

"Storicamente il Plzen è una squadra offensiva, che però nel tempo ha cambiato. Come detto ci sono molti over 30 e di conseguenza si è persa molta velocità. Per cui ora lo stile è più difensivo e aggressivo. Lo si vede anche in campionato, dove molte partite sono state vinte per 1-0. Diciamo che punta molto sulle ripartenze".

Chi è il giocatore da tenere d'occhio?

"Senza dubbio Krmencik. Quest'estate c'è stata un'offerta di 7 milioni del Bordeaux rifiutata dal club, che l'ha ritenuto fondamentale per la fase a gironi di Champions League. In campionato è partito fortissimo, ha segnato 7 reti più una doppietta in Champions e credo che a gennaio sarà difficile trattenerlo".

Altri giocatori da tenere d'occhio?

"Jan Kopioc, esterno sinistro che però è infortunato e Patrik Hrosovsky, centrocampista centrale che potrebbe avere l'opportunità di andare in un club europeo".

Qual è la dimensione del Plzen in questa Champions League?

"Real Madrid e Roma sono decisamente superiori, per cui è improbabile vedere la squadra di Vrba agli ottavi di finale. Ma ci sono buone possibilità di andare in Europa League, a patto che si ripetano le cose buone fatte col CSKA Mosca".