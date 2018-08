ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Milik mi piace. Viola, mi incuriosisce Gerson"

© foto di Federico De Luca

Luciano Chiarugi ex attaccante di Napoli e Fiorentina ha parlato a TMW del campionato : "Il ko dell'Inter? Pur con tutte le attenuanti perdere dà fastidio, soprattutto alla prima. Ci sono stati alcuni errori di troppo, del resto le cosiddette provinciali giocano anche un bel calcio, come il Sassuolo. Il Napoli? E' la squadra che alla prima ha fatto meglio in assoluto, senza nulla togliere alla Juve che ha battuto il Chievo. Credo poco a ciò che disse De Laurentiis: se si vedesse il vero Napoli tra otto domeniche sarebbe troppo tardi. Milik? E' determinato, è davvero un uomo d'area che può essere utilissimo. Credo inoltre che Ancelotti darà la sua impronta anche a livello di praticità". Poi sulla Fiorentina: "Intanto c'è stata una bellissima risposta dei tifosi per gli abbonamenti. Spero siano stati azzeccati gli acquisti ma ora attenzione al Chievo, molto determinato. Sono curioso di vedere Gerson, oltre all'organico in generale. Mi piace vedere questo tridente d'attacco Chiesa, Simeone e Pjaca. Credo che si possa ammirare in generale qualcosa di convincente. Se la squadra trova la convinzione giusta può far bene, c'è un mix di gamba, estro e fantasia. Ripeto, sono curioso di vedere come giocherà la squadra". Infine sul Milan: "Gli acquisti di Caldara e Higuain sono stati importanti. Può ambire alle primissime posizioni. E' una squadra studiata bene in tutti i reparti e con alternative. Higuain? Farà venti reti"

