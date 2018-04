ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Viola, credo all'EL. Scudetto? Felice se va a Napoli"

© foto di Federico De Luca

Estro, fantasia e un sinistro spesso chirurgico. Luciano Chiarugi ha vinto uno scudetto con la Fiorentina ma ha conquistato anche una Coppa di lega Italo-Inglese con il Napoli. A due giorni dalla grande sfida, dice: "Sarà una gran partita, davvero interessante. Può dare una svolta al campionato dei viola e ovviamente anche a quello del Napoli. Ho sentito tanti discorsi legati a questo match ma lasciamo perdere. La Fiorentina - spiega a Tuttomercatoweb.com - dovrà fare la sua partita sapendo bene che il Napoli adesso ha il morale a mille. Io comunque credo che la squadra di Pioli possa centrare l'obiettivo dell'Europa League anche in considerazione dei recenti passi falsi di Milan e Samp. Domenica servirà una gran gara contro un Napoli agguerrito. Sarà un fine settimana intenso considerato che la partita tra Inter e Juventus sarà anche quella di grande rilievo e interesse".

La Fiorentina di adesso come sta a suo parere?

"Al di là delle ultime gare, c'è la speranza di inserirsi al settimo posto"

Della sua esperienza al Napoli cosa ricorda in particolare?

"Credo che contro la Fiorentina non feci mai gol. Mentre mi sembra di aver segnato al Napoli quando in porta c'era Zoff. In generale la piazza di Napoli è come quella di Firenze. Lo abbiamo visto anche in questi ultimi giorni: soffrono e gioiscono in modo totale, coinvolgente".

Lei dove viveva a Napoli?

"A Posillipo. Dominavo tutto il golfo. Al Napoli mi portò Pesaola mentre la seconda stagione con Di Marzio allenatore fu meno felice. I napoletani comunque mi apprezzavano molto, ero un giocatore di estro e fantasia e anche nelle partitelle del giovedì mi osannavano spesso".

Sarebbe insomma felice se il Napoli vincesse lo scudetto?

"Sì perché lo insegue da tempo. E in fondo sarebbe anche un traguardo che meriterebbe per il gioco che ci ha fatto vedere. Sì, sarei contento anche per i napoletani".