ESCLUSIVA TMW - Chiesa: "Semplici, super impresa. Allenare me... la sua fortuna"

Sono i giorni di Leonardo Semplici e della Spal. Il tecnico fiorentino è riuscito a riportare i ferraresi in A dopo 49 anni. Un'autentica impresa. E il suo marchio si è visto dall'inizio. Enrico Chiesa parla volentieri di Semplici: al Figline, negli ultimi anni di carriera, lo ha avuto come tecnico. E adesso dice: "Sono davvero contento per lui, è stata una gran cavalcata, un obiettivo straordinario raggiunto attraverso un bel calcio. Rivedere la Spal in A è bello ed emozionante, è un club che ha dato tanto a questo sport. Conosco bene Semplici - continua Chiesa a Tuttomercatoweb.com - mi ha allenato ed è stata... la sua fortuna (ride, ndr). Ha fatto la sua carriera gradino per gradino, non si è mai abbattuto nei momenti difficili, ha saputo ricominciare credendo nel suo lavoro. E ha avuto ragione".

Che cosa l'ha colpita di Semplici?

"La sua tranquillità. E' una persona posata, difficilmente ai tempi del Figline si arrabbiava. E' molto equilibrato e la sua serenità la porta anche in panchina. E' una grande impresa la sua anche perchè quello di B era un campionato in cui giocavano squadre del calibro di Verona e Frosinone".

Tatticamente che cosa l'ha incuriosita di Semplici?

"Quest'anno ha giocato col 3-5-2 ma a Figline giocavamo anche col 4-3-3. Ha scelto questo modulo con la Spal perchè aveva i giocatori con le caratteristiche giuste per farlo".

E adesso in vista della serie A che gli consiglia di fare?

"L'unica cosa che mi sento di dirgli è che adesso si goda la promozione fino in fondo".