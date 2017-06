ESCLUSIVA TMW - Chievo, ai dettagli per Garritano: contratto quadriennale

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Primo acquisto dell'era Romairone per il Chievo Verona in via di definizione. Praticamente preso l'attaccante Luca Garritano dal Cesena. Operazione in fase di sviluppo. Garritano si lega ai gialloblù per le prossime quattro stagioni. Un colpo per il Chievo, che si assicura le prestazioni di uno dei migliori giovani del panorama italiano. Garritano-Chievo, ci siamo