ESCLUSIVA TMW - Chievo, contatti con la Fiorentina per Tomovic: c'è fiducia

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nenad Tomovic viaggia spedito verso la conferma al Chievo Verona. A titolo definitivo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la società clivense non avrebbe esercitato il diritto di riscatto per il difensore della Fiorentina ma, parallelamente, sarebbero partite trattative tra il serbo e i Viola per la conferma. Sensazioni positive per la buona riuscita dell’affare, Tomovic viaggia verso Verona. Stavolta per metter radici.