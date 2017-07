ESCLUSIVA TMW - Chievo e due di B in corsa per Valzania dell'Atalanta

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

L'ottima stagione con la maglia del Cittadella di Luca Valzania, centrocampista classe '96 di proprietà dell'Atalanta (recentemente convocato anche da Di Biagio in Under 21, ndr), non è passata sicuramente inosservata. Diverse squadre hanno messo nel mirino il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Cesena: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Valzania piace a Chievo Verona, Pescara e Novara.