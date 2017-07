ESCLUSIVA TMW - Chievo, forte pressing per Kasami: la situazione

© foto di Federico De Luca

Chievo a caccia di rinforzi per il centrocampo. Forte pressing per Pajtim Kasami dell'Olympiacos, contatti in corso e buone possibilità che la trattativa vada a buon fine. Sul giocatore rimane vigile la Lazio e sullo sfondo il Torino, due club che hanno mostrato interesse e studiano la situazione. Il Chievo intanto va in pressing e prova a piazzare un colpo a centrocampo, nel mirino c'è Kasami...