ESCLUSIVA TMW - Chievo, Gobbi: "Bello giocar con Nash, ma a calcio meglio io"

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il terzino del Chievo Verona Massimo Gobbi parla cpsì dell'ottimo momento del collettivo pandorato, in grado di fermare sia Napoli che Torino nel giro di due settimane. Prestazione corale e cinismo, i marchi di fabbrica di una squadra che è ormai una piacevole conferma in Serie A: "Abbiamo avuto un buon inizio, stiamo sulla strada giusta, si può sempre fare meglio e quello è sempre il nostro obiettivo, stiamo lavorando per quello", le parole del laterale milanese.

City, Shakhtar Donetsk, Inter e Chievo Verona: sono le squadre che hanno fermato il Napoli.

"Eh sì (ride, ndr). Abbiamo fatto una prestazione di gruppo, di sofferenza, contro la prima in classifica, che ha grande gioco e tanti campioni".

Capitolo catenaccio, per Sorrentino è giustificato:

"Ci sono tante partite e tutte vanno gestite in modo diverso, serve difendersi bene, altrimenti prendi due o tre o quattro gol. Strappare punti, conta quello, a volte ci vuole anche quello".

Chi vince lo Scudetto?

"Penso che il Napoli sia la squadra che quest'anno ha l'occasione migliore, ma la Juve è sempre lì, non molla e c'è anche l'Inter che è sempre concreta. Quest'anno sarà più incerto".

Inglese è pronto per gli azzurri?

"E' un giocatore che ha giocato in Nazionale, è pronto per qualsiasi piazza".

Cambiando argomento, com'è giocare con Steve Nash?

"A calcio ancora mi difendo, mi sento superiore. Se l'avesse presa con le mani sarebbe diventato imbarazzante: è stato un onore dividere il campo con lui, è una persona fantastica oltre che un campione".

Hai il contratto fino a giugno 2018, poi?

"Vedremo cosa succederà, ma sono serenissimo. A fare bene fino a giugno, io sto bene e non ho nessuna voglia di appendere le scarpe al chiodo. Sono qui da tre anni e sto veramente bene, non penso ad altro che ai nostri obiettivi".