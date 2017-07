ESCLUSIVA TMW - Chievo, Ngissah Bismark piace in B e C: c'è anche il Perugia

© foto di Giacomo Morini

C'è grande interesse da parte della C e della B per Ngissah Bismark, l'attaccante classe '98 di proprietà del Chievo Verona. Il suo entourage - la DGP management - sta studiando insieme al club veneto la miglior soluzione per la stagione che sta per iniziare: il Chievo punta molto su di lui e lo manderebbe solo in prestito per valorizzarlo e fargli acquisire esperienza (solo un'offerta eccezionale potrebbe far cambiare idea ai clivensi). Tra i club che si sono fatti avanti per Ngissah Bismark ci sono Ascoli, Perugia e Juve Stabia. Ma piace anche ad un club belga.