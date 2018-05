ESCLUSIVA TMW - Chievo, può rinnovare Baldassin

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Autore di quattro gol in trentaquattro partite di campionato, Luca Baldassin si sta mettendo in mostra anche nei play-off di Serie C con già due reti realizzate con la maglia della Viterbese. Il centrocampista classe '94, di proprietà del Chievo Verona, secondo le indiscrezioni raccolte potrebbe rinnovare il suo contratto col club clivense con la speranza di trovare spazio in prima squadra nel corso della prossima stagione.