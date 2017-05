Fonte: di Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Nuova idea per l'attacco del futuro del Chievo Verona. In scadenza con il Novara, Andrej Galabinov potrebbe essere un'opzione proprio per il reparto avanzato della formazione clivense. L'agente del giocatore ne ha parlato con la dirigenza veneta, il bulgaro classe 1988 potrebbe essere un'occasione low cost visto il contratto in scadenza.