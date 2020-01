ESCLUSIVA TMW - Cipriani: "Bologna, Barrow utile. SPAL, punta su Iago"

© foto di Lorenzo Marucci

Spal-Bologna è il derby che dovrà dire molto sul prosieguo del campionato di entrambe le squadre. "E' una gara che capita in un momento in cui i rossoblù sono in leggera flessione visto che stanno alternando risultati positivi ad altri negativi", dice a TMW Giacomo Cipriani, ex delle due squadre. "La Spal nel girone d'andata ha avuto problemi ma la vittoria con l'Atalanta ha consentito alla squadra di rialzare la testa ridandole coraggio nella corsa alla salvezza".

Che idea si è fatto sul mercato del Bologna?

"E' arrivato Barrow, E' un giocatore che può dare delle alternative in avanti, è giovane ma utile. E' più per il prossimo campionato probabilmente però può giocare subito e lo vedremo all'opera. Va detto che gli acquisti per il reparto arretrato effettuati in estate non hanno confermato le attese. L'infortunio di Dijks ha fatto vedere che manca un'alternativa, dunque un centrale o un laterale sinistro proverei a prenderlo ".

La Spal invece ha ripreso Bonifazi...

"Buon acquisto per i ferraresi anche perchè conosce già la squadra e l'ambiente. E' giovane ma saprà calarsi subito negli schemi di Semplici. Dovrà ritrovare un po' il ritmo partita ma a Torino qualche partita comunque l'ha fatta. Manca ora qualcosa là davanti".

Iago Falque potrebbe essere il rinforzo giusto?

"Sì, di gran qualità. Sa cambiare passo, ha i colpi e può cambiare le partite con la sua imprevedibilità. Può essere l'elemento giusto da affiancare a Petagna o ad una mezzala come Valoti".