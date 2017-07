ESCLUSIVA TMW - Ciriaco Sforza: "Italia, pronto a tornare da allenatore"

Ciriaco Sforza e l'Italia, un legame che non tramonta. "Due anni all'Inter, siamo arrivati terzi e abbiamo fatto bene. Non ho potuto fare il massimo anche per un infortunio", dice a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista nerazzurro con trascorsi anche al Bayern Monaco. Oggi Sforza - balzato agli onori delle cronache cinematografiche per Tre Uomini e Una Gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo - fa l'allenatore. "Ho fatto la mia gavetta, sono pronto per allenare in Italia. Davvero, vorrei provare un'esperienza da allenatore nel calcio italiano". La maglietta di Ronaldo - nel noto film - era finita, Ciriaco Sforza invece c'è. In TV e sul campo. E ora è pronto ad allenare in Serie A...

L'intervista completa sarà online a partire da mezzanotte all'interno della rubrica "A tu per tu"