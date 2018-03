ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "La grandezza di Mourinho non si discute"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La qualificazione della Roma e l'eliminazione del Manchester United sono stati i verdetti emessi dall'ultima serata di Champions League. Per parlare dell'impresa della formazione giallorossa e della sorprendente débâcle della squadra di José Mourinho, Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva un grande doppio ex, Francesco Colonnese.

Ieri la grande impresa della Roma. Quanti meriti ha Di Francesco?

"Di Francesco è un ragazzo serio ed è cresciuto molto in questi mesi. Allenare la Roma non è semplice, ha avuto delle difficoltà ma con la serietà e il lavoro sta ottenendo ottimi risultati. La Roma non arrivava ai quarti di finale di Champions da 10 anni, ha raggiunto un grande traguardo e bisogna dare grandi meriti a Eusebio. È terzo in campionato, sta disputando un'ottima stagione, dobbiamo solo fargli i complimenti".

La Roma può essere l'outsider per la vittoria finale?

"Molto dipenderà dai sorteggi, il lotto delle concorrenti è di primissimo livello ma negli scontri diretti può accadere di tutto. Il calcio è imprevedibile e lo abbiamo visto ieri in Manchester United-Siviglia. Contro ogni pronostico è passata la squadra di Montella, quindi può succedere che la Roma possa arrivare in fondo".

A proposito di Manchester United: Mourinho sembra aver perso la sua aura da Special One negli ultimi anni.

"Il calcio è questo: l'uscita della sua squadra ha sorpreso tutti, perché Mourinho ha sempre dimostrato di essere il migliore quando la stagione entra nella fase cruciale. È stata una brutta battuta d'arresto. Mourinho però ha vinto tanto nella sua carriera ed è fisiologico avere un calo, è normale che si inceppi qualcosa a livello di motivazioni, perché ti senti quasi appagato. La sua grandezza, però, non può mai essere messa in discussione".

Si parla di calcio italiano in crisi, eppure tante squadre sono ancora in corsa in Europa e potrebbero essere quattro gli allenatori italiani nei quarti di Champions.

"Spesso in Italia si fa di tutta l'erba un fascio. I risultati ottenuti dalle nostre formazioni in Europa dimostrano che il nostro calcio sia ancora valido. E i nostri allenatori si fanno sempre apprezzare all'estero. Forse dovremmo essere un po' meno negativi".