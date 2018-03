ESCLUSIVA TMW - Colucci: "Bologna, con Saputo più attenzione ai giovani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Colucci conosce molto bene il lavoro del vivaio di Bologna: per lui 4 anni di panchina fra Allievi e Primavera:

Leonardo Colucci, dalla sua esperienza di Bologna nel settore giovanile cosa può dirci?

"Specialmente con l'avvento di Saputo c'è stata una maggiore attenzione nel settore giovanile, passando attraverso le strutture, in primis. Un lavoro quotidiano non solo sul campo ma fuori dal campo. Negli ultimi anni il settore giovanile è cresciuto tantissimo. Negli anni abbiamo visto quanti giocatori sono usciti attraverso il vivaio. Mi permetto di dire però che ci vorrebbe più coraggio a lanciare questi ragazzi anche se posso capire perché non lo si fa".

Chi l'ha colpita maggiormente fra i ragazzi che ha visto a Bologna

"Posso parlare della mia esperienza dei quattro anni, sono passati dei giocatori che adesso si stanno facendo valere come Masina e Ferrari. Ma vedo diversi giocatori come Colli e Lorenzini che si stanno ritagliando spazio. Su Okwokwo bravo chi lo ha portato".

Dove colloca il settore giovanile del Bologna nel panorama italiano?

"Lo collocherei subito dopo Atalanta, Roma, Torino, Inter, Milan, Juventus ed Empoli. Ci stiamo strutturando e più avanti vedremo i frutti del lavoro. Se il contadino semina oggi non può raccogliere fra una settimana, serve pazienza".