ESCLUSIVA TMW - Contatti Raiola-Vigorito. Kishna vicino al Benevento, i dettagli

© foto di Federico Gaetano

Ricardo Kishna, dopo i 6 mesi in prestito al Lille, è nuovamente vicino all'addio alla Lazio. L'esterno classe '95, infatti, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb è sempre più vicino al Benevento. In queste ore stanno andando in scena contatti frequenti fra il suo agente, Mino Raiola, e la società del presidente Oreste Vigorito per far arrivare la fumata bianca per questo importante colpo del club sannita. Un accordo di massima con la Lazio è già stato trovato, ora restano da sistemare piccoli dettagli con l'operazione che dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.