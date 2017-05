ESCLUSIVA TMW - Conte: "Se rimango al Chelsea? Per ora non posso dire niente"

Fonte: Londra (Inghilterra) - Dall'inviato allo 'Stamford Bridge'

© foto di Pietro Mazzara

Interpellato dall'inviato di TuttoMercatoWeb in esclusiva all'hotel 'Millennium' (sede del ritiro pre-match del Chelsea, stasera la gara interna contro il Watford di Walter Mazzarri), l'attuale tecnico dei Blues Antonio Conte ha preferito non sbilanciarsi circa la propria permanenza a Londra anche nella prossima stagione.

Mister, resta sicuramente al Chelsea anche l'anno prossimo?

"Per ora non posso dire nulla in merito".

Incalzato ulteriormente, l'ex Juventus ha ripetuto altre due volte: "Sul serio, per ora non si può dire niente".