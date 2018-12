ESCLUSIVA TMW - Corino: "Lazio ora ci sono i big: Leiva top. Mercato? Lazzari"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio prova a tenersi stretto il quarto posto ma domani dovrà affrontare in casa un Torino in ottima salute. A rendere fiduciosi i tifosi biancocelesti ci sono i progressivi rientri condizione dei big. "Credo che in effetti i calciatori che l'anno passato hanno fatto la differenza si stiano rivedendo. Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono in discreta condizione e con loro Lazio marca una differenza rispetto a tante altre squadre", dice a Tuttomercatoweb.com Gigi Corino ex calciatore biancoceleste.

Importante anche il ritorno di Leiva per la qualità e l'esperienza del giocatore.

"Sì, anche per tutte le palle che sporca davanti alla difesa. E' troppo importante per il lavoro che riesce a fare. Non sempre il suo gioco salta all'occhio ma è utilissimo, sia in fase di possesso che in quella di non possesso".

Domani arriva il Torino: partita dura?

"Quella granata è una buonissima squadra, può dire la sua per l'Europa. La rosa è di buonissimo valore, basti pensare a Belotti, Baselli, Falque, Zaza. Sarà dura, immagino una gara equilibrata che potrà essere risolta da un episodio".

Resta comunque una Lazio da quarto posto?

"Me lo auguro. E' una grandissima squadra. Giocando senza i big al top ha incontrato qualche difficoltà ma sarebbe accaduto a chiunque. Ora comunque mi sembra che possa tornare la Lazio dell'anno passato".

E dal mercato di gennaio cosa si aspetta?

"Prendere per prendere non serve. Se capita l'occasione giusta per Lazzari della Spal, un pensierino ce lo farei".